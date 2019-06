Sainte-Julie a accueilli le Championnat provincial de motocross pour une 47e année d’affilée

Des pilotes de partout au Québec se sont affrontés à Sainte-Julie lors de la première tranche du Championnat provincial de motocross Challenge Québec, les 1 et 2 juin derniers.

Plus de 300 pilotes, des jeunes en moto 65 cc et des professionnels, répartis dans 25 classes, en ont mis plein la vue lors des compétitions qui ont attiré quelque 750 spectateurs

Des coureurs de la région se sont une fois de plus démarqués. Emeric Legendre, de Saint-Amable, et Jeremy Beaulieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu, se sont respectivement classés en 3e et 5e positions au Championnat, dans la catégorie junior.

Chez les femmes, dans la catégorie B, Jessica Pepin a remporté la première place. C’était la première fois qu’elle gagnait une course sur son terrain, à Sainte-Julie. Toutefois elle n’a pu terminer la deuxième course à la suite d’une vilaine chute alors que les conditions étaient très difficiles en raison de la pluie.

D’ailleurs les pistes étaient tellement glissantes que plusieurs pilotes n’ont pu compléter leur manche. Malgré tout, selon Jessica Pepin, l’événement qui en était à sa 47e édition aura connu un succès grâce à un grand nombre de participants dans la plupart des classes.