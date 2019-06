De belles récoltes en plongeon

Les jeunes plongeurs du Club Mustang ont réalisé de belles performances lors d’une compétition régionale qui se tenait à Blainville, les 25 et 26 mai dernier.

Dans la catégorie 8 et 9 ans, Antoine Renaud a remporté une médaille d’or au tremplin de un mètre. Le plongeur Yoan Labonté a récolté l’or au trois mètres. Il s’est aussi classé en 7e position au un mètre. Chloé Dumont qui en était à sa première compétition a eu la 16e place au un mètre, et la 11e place au trois mètres.

Chez les maîtres, Alex Foisy a gagné l’argent au un mètre, le bronze au trois mètres et l’or au cinq mètres. Chez les femmes, Simka Maltais-Couture a obtenu une 7e place au un mètre. Veronique Anctil, pour sa part, a terminé 10e au un mètre, et 2e au trois mètres.

Cette compétition clôturait la saison.