Salle comble et appuis importants pour Mathieu Daviault, candidat du Parti conservateur dans Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères

Plus de 100 personnes ont accepté le rendez-vous, jeudi soir au Comptoir V de Varennes, pour le lancement de campagne de Mathieu Daviault, candidat du Parti conservateur du Canada dans Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères.

En plus des membres de sa famille et de ses amis, étaient présents Alain Rayes, lieutenant politique du Parti conservateur du Canada pour le Québec, des maires et conseillers municipaux de plusieurs villes de la circonscription, des collègues du conseil municipal de Saint-Amable, ainsi que des candidats conservateurs de la région.

Ses convictions

Depuis son plus jeune âge, servir le bien commun et avoir un réel impact sur son milieu est non seulement une ambition, mais aussi une passion pour Mathieu Daviault.

« Quand je regarde l’état de nos finances publiques et que je pense à l’avenir de mes 2 filles, je suis plus convaincu que jamais que mon saut en politique fédérale n’est pas un avancement de carrière, mais une responsabilité que je prends envers elles », a déclaré Mathieu.

Le candidat est fier de défendre les couleurs du Parti conservateur et a comme objectif de faire rayonner le Québec à Ottawa

« Le Parti conservateur a des chances incroyables en 2019 de revenir au pouvoir avec un gouvernement majoritaire. Je représente un parti qui offrira une écoute active aux Québécois et une économie responsable. Notre région a depuis trop longtemps encouragé un parti qui n’a aucun pouvoir réel à Ottawa. Moi, je vous promets plus que ça, j’ai le désir et l’ambition de faire rayonner le Québec à Ottawa ! », a expliqué le candidat.

Ses priorités pour Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères

En plus de dévoiler ses priorités en 5 volets : économique, agricole, socioculturel, environnemental et famille (jeunesse), Mathieu a expliqué vouloir rester à l’écoute des citoyens par différentes tournées comme : La tournée des citoyens dans différentes villes, celle des entrepreneurs de la région, la tournée des agriculteurs et producteurs laitiers, celle des maires et conseils municipaux, ainsi que des Facebook Live, dans lesquels il s’exprimera sur divers sujets.

« Il est important pour moi d’avoir une relation privilégiée avec les citoyens et les élus municipaux. Je veux être à leur écoute. Mon équipe et moi avons donc mis sur pied déjà plusieurs initiatives dans le cadre de ma tournée pour prendre le pouls de la population des 11 municipalités du comté », a conclu le candidat.