Plus de 2 000 visiteurs pour le Symposium de peinture et de sculpture Art & Passion de Sainte-Julie

Les visiteurs du Symposium de peinture et de sculpture Art & Passion de Sainte-Julie en ont vu de toutes les couleurs lors de cette grande activité culturelle, mais les organisateurs aussi car il a fait plutôt froid pour la saison le 31 mai, chaud le 1er juin et il pleuvait le 2 juin! Heureusement, les amateurs d’arts et de passion étaient quand même fidèles au rendez-vous puisque l’événement a attiré près de 2 000 visiteurs et les œuvres des artistes ont trouvé encore plus d’acquéreurs que l’an dernier.

Pour cette édition qui se déroulait sous le thème : « L’art… aujourd’hui à demain » et, heureusement, sous un chapiteau, le jury avait sélectionné 33 artistes provenant de Sainte-Julie et d’ailleurs au Québec, alors que le comité organisateur avait reçu pas moins de 65 dossiers de candidature.

Encore une fois, plusieurs activités ont été présentées lors de ce weekend festif sous la présidence de l’artiste Francine Leroux, dont un projet artistique avec les élèves d’écoles primaires; une exposition originale « sur corde à linge » pour les artistes en herbe; un feuillet interactif pour aider les participants à reconnaître les différents styles artistiques; la participation active de plusieurs sculpteurs travaillant sur place, etc.

Rappelons que la mission du Symposium Art & Passion Sainte-Julie repose sur trois piliers, soit la diffusion de la création, la diversité artistique et le devoir pédagogique. De plus, ses responsables se font un plaisir de faire belle place à la relève artistique ainsi qu’aux jeunes, et ils tiennent à faire découvrir aux visiteurs différents styles et formes d’art.

La culture est une richesse que l’on se partage, avait lancé la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, lors du dévoilement de la programmation et nul doute que cette richesse a bien fructifiée lors du weekend du Symposium!

Les lauréats de l’édition de 2019

Premier prix du jury : Michel Beaudoin, de Montréal

Mention du Jury : Susan St-Laurent, de Boucherville

Prix nouvelle génération : Sophie-Emmanuelle Rodier, de Sainte-Julie

Prix coup de cœur du public : Manon Marchand, de Saint-Hyacinthe

Prix Choix des ados : Éliane d’Anjou, de Saint-Hyacinthe

Prix Wow des pairs : Michel Beaudoin, de Montréal