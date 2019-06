La place publique vibre au rythme de la Fête au Vieux-Village de Sainte-Julie

À ses débuts en 2011, la Fête au Vieux-Village se déroulait sur la montée Sainte-Julie et elle avait pour but de dynamiser ce secteur de la municipalité et faire découvrir ou redécouvrir les commerçants locaux. L’ambiance qui régnait sur cette artère à l’époque était très agréable, mais on doit saluer l’initiative de la Ville de tenir depuis quelques années cette activité familiale à la nouvelle place publique, à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Principale, qui donne à l’événement un caractère encore plus festif. Et quand le soleil pointe le bout de son nez, comme ce fut le cas le 2 juin dernier, alors là, c’est le bonheur total pour les familles et les visiteurs.

Cette année encore, plus d’une cinquantaine de commerçants donnaient rendez-vous aux citoyens de Sainte-Julie et des environs aux abords de l’église, alors qu’il y avait en plus une foule d’activités pour les jeunes (et moins jeunes) avec de l’animation musicale et ambulante ainsi que des jeux de kermesse et plein de belles surprises.

Voici donc quelques souvenirs de cette journée des plus amusantes!

Vision d’aménagement du Vieux-Village

La place publique vient parachever la vision d’aménagement et de développement du Vieux-Village adoptée par la Ville de Sainte-Julie pour dynamiser le secteur sur le plan économique et lui donner une identité distincte en lien avec ses caractéristiques patrimoniales.

Sous les recommandations du Comité de revitalisation du Vieux-Village et du Patrimoine, plusieurs actions ont été réalisées jusqu’à maintenant, dont les aménagements paysagers aux portes d’entrée du secteur, les panneaux de signalisation de nom de rue, les décors thématiques, le circuit historique, la Fête au Vieux-Village, le marché public, les spectacles sur le parvis de l’église ainsi que le retour du Symposium de peinture.