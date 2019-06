Motion du Bloc réitérant le droit à l’avortement rejetée

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, a déploré le rejet, par les conservateurs, d’une motion réitérant le droit des femmes à l’avortement.

« Les conservateurs viennent de montrer leur vrai visage. Les Québécois et, surtout, les Québécoises doivent se méfier d’un parti qui refuse d’affirmer que les femmes ont droit à l’avortement. Le Bloc Québécois, quant à lui, défendra toujours, sans compromis et ouvertement le droit des femmes à disposer de leur corps », a déclaré le député.

Le Bloc Québécois a demandé l’appui des parlementaires à la motion suivante : « Que la Chambre des communes réitère que le corps de la femme n’appartient qu’à elle seule et reconnaisse qu’elle a le libre choix en matière d’avortement. Pour quelque raison que ce soit ». Les conservateurs ont bruyamment manifesté leur refus.

« Les droits des femmes ne seront jamais acquis. Les Québécoises doivent demeurer vigilantes. Andrew Scheer nous a prouvé aujourd’hui que c’est l’aile de la droite sociale de son parti qui a le gros bout du bâton quand ça compte vraiment et qu’il n’a pas suffisamment de leadership pour tempérer leurs ardeurs, à moins qu’il n’ait lui-même des doutes quant au droit des femmes à l’avortement. Nous devons rester solidaires parce que les droits pour lesquels nous nous sommes battues et que nous avons obtenus peuvent être repris rapidement, comme on le voit aux États-Unis », a conclu le chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet.