La Ville de Sainte-Julie remporte la Plume Innovation de l’Association des communicateurs municipaux du Québec

La Ville de Sainte-Julie a récemment remporté la Plume Innovation remise par l’Association des communicateurs municipaux du Québec dans le cadre de son concours Les Plumes d’excellence. Ce concours vise à souligner le savoir-faire des professionnels de la communication municipale en plus de favoriser l’essor de la profession à travers le Québec.

Le projet Les Abeilles de la Coulée présenté par la Ville de Sainte-Julie a remporté le prix pour son originalité, son caractère innovateur, sa singularité dans l’approche et sa créativité, et ce, toutes catégories confondues. Il s’agit d’un projet entièrement réalisé à l’interne qui découle du Plan vert de la Ville, où cette dernière s’était engagée à protéger et mettre en valeur la biodiversité en implantant une ruche municipale et remplacer les articles promotionnels par des produits locaux.

Les Abeilles de la Coulée se décline d’abord en un volet de sensibilisation citoyenne quant à l’importance des abeilles et en un second axé sur la création et la préservation de zones propices à la pollinisation. Des panneaux d’interprétation, des autocollants, des affiches et une stratégie de médias sociaux ont complété l’événement de lancement, les séances éducatives et les ateliers d’extraction de miel. Le Miel de la Coulée, issu de la ruche municipale, a par la suite été distribué comme cadeau corporatif local.

À propos des Abeilles de la Coulée

Les Abeilles de la Coulée est une initiative du Comité de l’environnement lancée en avril 2018 par la Ville de Sainte-Julie, accompagnée par Alvéole, organisme spécialisé en apiculture urbaine. La ruche a été implantée à la jonction du parc de la Coulée et de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau. Un champ fleuri a également été semé à proximité pour accroître la production locale de miel, la pollinisation et le verdissement en milieu urbain. Le projet est de retour pour une deuxième année en 2019.