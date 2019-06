La Petite Bande de Montréal fait salle comble à l’église Sainte-Famillle

Habitués à fréquenter le Festival Classica, les chanteurs de La Petite Bande de Montréal, sous la direction du chef Martin Dagenais, se sont produits pour la première fois à Boucherville mardi dernier. Ces 21 chanteurs auxquels s’ajoutaient deux solistes invités, la mezzo-soprano Caroline Gélinas et le baryton Dominique Côté ont offert une prestation de haut niveau à l’église Sainte-Famille, remplie pour l’occasion. L’Orchestre de chambre de la Montérégie et l’organiste Mélanie Barney accompagnaient ces artistes sur scène.

Au programme de cette soirée musicale, deux Requiem, celui de Fauré et celui de Duruflé. Deux compositions d’époques différentes avec une intensité commune. Grandes mélodies et harmonies vocales appropriées au genre. Pour ajouter à l’ambiance propice au recueillement, l’éclairage aux tons violacés était tamisé.

Le chef Martin Dagenais, organiste de formation, a su diriger les chanteurs et musiciens avec rigueur et souci de perfection. Le chant choral l’anime depuis de nombreuses années. Il maîtrise son métier avec doigté et dextérité. Quant à l’Orchestre de chambre de la Montérégie, il se fait remarquer au Festival Classica depuis six ans pour différents concerts.

Il reste à souhaiter que La Petite Bande de Montréal et les musiciens de l’OCM reviennent offrir un autre spectacle à Boucherville dans un proche avenir. Le public a été conquis.