Danone et Magnus obtiennent la certification B Corp MD

Deux compagnies établies dans le parc industriel de Boucherville, Danone Canada et Magnus, viennent de recevoir la certification B Corp MD. Cette reconnaissance officielle est attribuée à des entreprises qui s’attaquent à des problèmes sociaux et environnementaux en mettant à profit leurs ressources humaines, leur capital et leur ingéniosité. Pour faire une analogie, cela équivaut à la certification équitable pour le café ou à la certification LEED pour les bâtiments verts.

« Les entreprises B Corp respectent des normes strictes en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. Elles se définissent par leur conviction qu’une entreprise doit non seulement générer des profits, mais aussi des bienfaits pour la société et l’environnement. Danone Canada et Magnus adhèrent pleinement à cette philosophie d’affaires à la fois éco et socio responsable et servent de modèle d’inspiration pour les entreprises de notre agglomération, » a fait savoir Julie Ethier, directrice générale de DEL.

Danone

Le fabricant de yogourt Danone est devenu en avril 2018 la plus grande entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays. Parmi les critères d’évaluation qui lui ont valu cette reconnaissance figurent l’énoncé de sa mission qui inclut un engagement envers un impact social positif et l’importance que l’entreprise accorde aux répercussions sociales et environnementales dans tous les aspects de sa prise de décision. À cela s’ajoute la présence de femmes qui occupent au moins la moitié des postes de direction ainsi que l’égalité des salaires moyens entre hommes et femmes à tous les échelons hiérarchiques.

Ajoutons à ces éléments, la surveillance et la gestion de ses émissions de GES, de la consommation d’eau et d’énergie et de l’utilisation des déchets, ainsi que des mesures d’économie d’énergie dans l’ensemble de ses activités de même que son approche novatrice en matière de ressources humaines, notamment les programmes de rémunération et d’avantages sociaux, les mesures de santé et de sécurité et le nombre de jours de congé payés offerts aux employés.

Magnus

Pour sa part, Magnus, spécialisé dans le traitement des eaux industrielles, a reçu cette même certification en décembre dernier. Cette société s’implique notamment dans ses communautés locale et sectorielle ainsi que les entreprises d’économie sociale. Elle a développé et mis en marché une technologie propre unique au Canada, Aquafilm-V, pour le traitement des chaudières à vapeur, ce qui permet de réduire de manière draconnienne les consommations en eau, produits chimiques de traitement et énergie. Ses pratiques en matière de ressources humaines, notamment les programmes de rémunération et d’avantages sociaux de même que les mesures de santé et de sécurité au travail ont aussi contribué à ce qu’elle obtienne cette certification.