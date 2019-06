Une occasion en or de découvrir les îles de Contrecœur

La période d’inscription à la 3e édition de Contrecœur à la rame est maintenant débutée! Le 15 juin, les gens sont invités par le Contrecœur touristique à venir profiter d’une matinée pour découvrir la réserve faunique des îles de Contrecœur.

Cette randonnée sur le fleuve accompagnée de guides interprètes est d’environ deux heures. Elle débutera, à 9 h 30, au site de la pêche blanche située au parc Joseph-Emilien-Chaput (6440, route Marie-Victorin).

À bord de leur embarcation, les participants pourront compléter le questionnaire faunique, présenté par la ZIP des Seigneuries afin de participer à un tirage. Les participants pourront utiliser leur embarcation personnelle ou en faire la location auprès de G.C. Aventures au fil de l’eau.

Quelques nouveautés s’ajoutent à l’événement cette année. Dès 11 h 30, après la randonnée fluviale, toute la population est invitée à se joindre aux participants et à venir pique-niquer sur le site où il y aura une ambiance musicale en compagnie du chansonnier Patrice Courchesne. Un service de bar et d’alimentation sera également sur place.

Un stationnement est prévu pour les participants et une collation leur sera remise lors de l’activité. Le rassemblement aura lieu à 9 h 15, avant les départs, afin de faire part aux randonneurs des consignes et des mesures de sécurité à respecter durant le trajet.

Le coût de l’activité est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants. Les gens peuvent s’inscrire en ligne sur Evenbrite.ca au https://contrecoeuralarame2019.eventbrite.ca ou consultez le site Internet de Contrecœur touristique au http://www.contrecoeurtouristique.com/. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.