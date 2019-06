Semaine des personnes handicapées du 1er au 7 juin

Du 1er au 7 juin prochain a lieu la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». Cette thématique vise à inviter l’ensemble de la population à agir pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées.

Au Québec, c’est plus d’une personne sur dix qui a une incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Ces incapacités revêtent différentes formes. En effet, si l’on pense souvent aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant pour illustrer une personne handicapée, on oublie parfois qu’il existe aussi des incapacités liées à l’audition, à la vision, à la mémoire, à l’agilité, à la parole, etc. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle et celles qui ont un trouble du spectre de l’autisme sont aussi des personnes handicapées.

Dans bien des situations, ces personnes pourraient accomplir la même activité qu’une personne sans incapacité, pourvu que les obstacles à leur participation sociale aient été éliminés. Une personne ayant une déficience intellectuelle peut prendre l’autobus seule, si le chauffeur lui indique quand débarquer. Une personne se déplaçant en fauteuil roulant peut aller faire ses courses au commerce du coin si celui-ci a une entrée accessible.

Pour vous inspirer, vous pouvez consulter une liste de gestes simples sur le site Web ainsi qu’un jeu-questionnaire de l’Office des personnes handicapées du Québec.

À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, rappelons-nous que les personnes handicapées sont des personnes uniques comme tout le monde et adoptons envers elles et leur famille une attitude plus ouverte, plus compréhensive ainsi que plus respectueuse. C’est la société tout entière qui en bénéficiera!