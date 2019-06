Un 5 à 7 bien spécial pour le 40e anniversaire de Maison de l’Entraide de Sainte-Julie

Un 5 à 7 bien spécial avait lieu le 29 mai dernier alors qu’on célébrait les 40 années d’existence de la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie devant près d’une centaine de bénévoles réunis à l’intérieur de la salle communautaire des Chevaliers de Colomb.

Dans son allocution, la directrice actuelle, Nathalie Garand, a pris bien soin de souligner le travail remarquable des fondateurs et elle a remercié les présidentes qui se sont succédé au fil des décennies. « On célèbre les 40 ans de la Maison de l’Entraide et on est partis pour un autre 40 ans! », une déclaration qui a été applaudie chaleureusement.

Mme Garand a fait aussi un rappel de la petite histoire de l’organisme qui s’est doté récemment d’un nouveau camion dont les voyages aller-retour sont particulièrement fréquents! Elle a aussi rappelé l’apport précieux des bénévoles d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que des différents membres du conseil d’administration, dont la présidente, Hélène Pelletier. Celle-ci était fort émue lorsqu’est venu le temps de s’adresser à l’assistance afin de saluer la contribution de Nathalie Garand, qui est également passée par toute la gamme des émotions à ce moment!

La mairesse et plusieurs membres du conseil municipal de Sainte-Julie ont assisté à l’événement, alors que Suzanne Roy a félicité les artisans du passé et du présent. « Vous avez distribué beaucoup dans la communauté! Des milliers d’heures de bénévolat! Non : des milliers d’heures de bonheur! », a-t-elle lancé sous les applaudissements des petites mains qui en font tant pour la collectivité.

Bref historique de la Maison de l’Entraide

Denyse Labrecque a fondé la Maison de l’Entraide en 1976 par le biais de la guignolée. L’organisme a été incorporé le 4 juillet 1979 afin de perpétuer l’œuvre de bienfaisance. Aujourd’hui, la Maison de l’Entraide poursuit la mission des fondatrices en apportant un soutien moral et financier aux plus démunis de la communauté de Sainte-Julie.

C’est un organisme de charité à but non lucratif reconnu pouvant remettre des reçus pour fins d’impôt.

Les objectifs sont de soutenir les familles économiquement faibles de Sainte-Julie et de travailler, en collaboration avec les partenaires du milieu, à améliorer leurs conditions de vie.

La principale source de revenus est l’opération d’un comptoir ouvert au grand public.

La clientèle peut trouver vêtements, articles ménagers, articles de sport, jouets, rideaux, livres, bibelots, bijoux en bon état, etc., selon la générosité des gens du milieu.

En retour, ses responsables utilisent les profits pour aider les plus démunis.

Une équipe de personnes bénévoles procède régulièrement au triage. Ce qui n’est pas conservé à la Maison de l’Entraide est acheminé dans un autre centre de récupération à but non lucratif. (Mention de source : Maison de l’Entraide)