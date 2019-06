Les trois hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Est désormais sans fumée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est fier d’annoncer que les trois hôpitaux sur son territoire sont désormais sans fumée.

Soucieux du bien-être autant de ses usagers que de ses employés et répondant à sa mission santé, le CISSS déploie ainsi la phase 2 de sa Politique pour des environnements sans fumée qui va au-delà de la loi provinciale interdisant à quiconque de fumer à moins de neuf mètres de ses installations.

Faits saillants

Hôpitaux sans fumée : l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, l’Hôpital Honoré- Mercier de Saint-Hyacinthe et l’Hôtel-Dieu de Sorel à Sorel-Tracy.

Chaque hôpital aura sa zone extérieure désignée pour les fumeurs; seul endroit où il sera permis de fumer.

La Politique intègre des mesures complémentaires soutenant la cessation tabagique pour tous. Ainsi, les usagers qui en feront la demande recevront une ordonnance de thérapie de remplacement de la nicotine avec soutien.

La Politique pour des environnements sans fumée prévoit qu’à terme, le 31 mai 2020, l’usage des produits du tabac sera interdit dans toutes les installations du CISSS de la Montérégie-Est.