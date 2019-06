La Ville de Boucherville vous invite à vous réunir entre voisins

La Ville de Boucherville est heureuse d’offrir l’opportunité de se réunir entre voisins les 8 et 9 juin prochains!

Que la fête soit dans votre cour ou dans votre rue, nous vous invitons à participer en grand nombre! Différentes formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira. Profitez-en pour faire des rencontres sympathiques!

La fête des voisins est propulsée par le Réseau québécois de Villes et de Villages en santé, « un réseau de municipalités et d’organismes ayant à cœur la santé et la qualité de vie dans les communautés ». Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter leur site Web au rqvvs.qc.ca/fete-des-voisins.

La Ville de Boucherville tient à saluer tous les regroupements de citoyens engagés dans la vie de leur quartier.

Bon été à tous!