 Laura Sauvage  en spectacle le 13 juin sur la terrasse du Café centre d’art

La série Panorama arrière-cour débute le jeudi 13 juin dès 19 h 30, sur la terrasse du Café centre d’art! Pour cette première prestation, la Ville de Boucherville est heureuse de présenter l’auteure-compositrice-interprète rock, Laura Sauvage.

D’abord connue dans le trio folk-country Les Hay Babies avec lequel elle a remporté de nombreux prix, Vivianne Roy (de son vrai nom), est maintenant bien connue au sein du paysage musical québécois et canadien. Elle présentera son plus récent album solo The Beautiful, avec lequel elle a fait les premières parties de Patrick Watson, Julie Doiron et The Barr Brothers, entre autres. Préparé pendant les élections présidentielles américaines de 2016, il s’agit d’un disque aventureux à saveur politique qui rappelle l’esthétique rock des années 80.

Un spectacle à ne pas manquer!

Le spectacle est gratuit. Les places sont limitées. En cas de pluie, la représentation aura lieu à l’intérieur. Un service de restauration est disponible sur place.

Quand?

Jeudi 13 juin dès 19 h 30

Où ? Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

450 449-8300

boucherville.ca/ccart

culture-patrimoine@boucherville.ca