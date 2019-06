Entre 170 et 185 supporteurs du Relais pour la vie s’apprêtent à entreprendre une marche nocturne de 12 heures au parc Vincent-d’Indy, à Boucherville le 8 juin. Il s’agira de la 14e édition locale de ce qui devenu au fil du temps la première source de financement pour la Société canadienne du cancer. L’an dernier, l’activité avait permis d’amasser environ 109 000 $. Cette fois, l’objectif a été fixé à 100 000 $. Au moment de mettre sous presse, les dons enregistrés oscillaient autour de 60 000 $.

Un comité d’une quinzaine de bénévoles a mis la main à la pâte pour préparer ce grand rassemblement voué à une noble cause. Le choix de la thématique s’est arrêté sur une formule Garden Party, style hawaïen. Le Relais commencera par un 5 à 7 réunissant les survivants et les accompagnateurs. Au cours de la soirée, le rythme sera soutenu avec diverses activités : animation, tirages, prestations musicales, nourriture et quelques surprises. Comme le veut la formule, les participants entameront une marche sur les sentiers entourant le lac Vincent-d’Indy. Certains marcheront toute la nuit durant. L’activité prendra fin à 7h le lendemain matin par un déjeuner et le dévoilement du montant recueilli.

« Le Relais pour la vie, c’est beaucoup plus qu’une collecte de fonds. C’est le moment de célébrer la vie avec le premier tour dédié aux survivants du cancer, de rendre hommage à nos êtres chers qui sont touchés par la maladie lors d’une touchante cérémonie d’illumination de luminaires à la tombée de la nuit. C’est aussi de nombreux gestes d’engagement que posent les participants, bénévoles, commerçants locaux dans l’espoir d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer », explique la porte-parole de la Société canadienne du cancer, Lyzianne Gagnon.

Grâce à la générosité des gens de la région, l’organisme finance la recherche, offre des programmes de prévention et des services de soutien comme le prêt de prothèses capillaires.