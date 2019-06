Des séjours à l’étranger pour 63 étudiants du cégep Édouard-Montpetit

En mai et juin, 63 étudiants du cégep Édouard-Montpetit auront pris leur envol vers l’Europe ou l’Amérique du Sud pour des séjours de deux semaines en moyenne qui sont en lien avec leur programme d’études. Ces voyages à l’étranger leur permettront d’approfondir leurs connaissances sur le terrain tout en découvrant de magnifiques endroits à visiter. Chaque groupe est escorté par des accompagnateurs.

Le projet Paris-Palimpseste rassemble 22 étudiants et 3 professeurs qui séjournent dans la capitale française. Il s’agit d’un stage d’études dans lequel les cégépiens réinvestissent les connaissances qu’ils ont acquises durant leurs cours de littérature. Ils explorent Paris, foyer millénaire de la culture occidentale.

Certains étudiants du programme de techniques de prothèses dentaires participent au Défi CFAO, ce qui signifie «Confection et Fabrication Assistée par Ordinateur» pour les pièces squelettiques dans ce domaine. Ces jeunes se rendront en Italie parfaire leurs connaissances en étudiant les plus récentes technologies dans leur champ d’activité.

Deux séjours linguistiques se tiennent aussi en Europe; l’un en Espagne, l’autre en Allemagne. Dans le cas du périple en terre germanique, une vingtaine de participants se joignent à une délégation du Collège Marianopolis, un cégep anglophone privé. Plus tôt ce printemps, de jeunes Allemands ont résidé chez des familles québécoises. Cette fois, c’est le retour d’ascenseur : au tour des cégépiens d’ici de retrouver leurs collègues dans les familles des gens qu’ils ont accueillis.

Un nouveau projet vient de s’ajouter au programme des séjours internationaux. Des finissants au programme de sciences humaines se rendront en Bosnie et en Croatie. Ils iront valider sur place ce qu’ils ont appris sur ces deux pays au cours des deux dernières années. Ils aborderont notamment le volet guerre et réconciliation.

Sur une note plus légère, un autre groupe est inscrit à l’activité Cyclo-Aventure. Destination Bretagne où les participants entreprendront un tour de la région en cyclo-tourisme.

Du côté de l’Amérique du Sud, des étudiants inscrits à un cours complémentaire en littérature et en sociologie, auront l’occasion de se rendre au Pérou où ils découvriront cette société autant sur le plan littéraire que sociopolitique. Ce séjour comprend un spectacle au théâtre, une randonnée de quatre jours en montagne, en direction du Machu Picchu et des rencontres avec les Péruviens pour échanger sur des questions environnementales et politiques.

Il aura fallu un an de préparation pour élaborer et planifier cette série de voyages. Précisons que chaque étudiant paye les dépenses qui y sont associées. Ces voyageurs reçoivent toutefois une aide financière de la Fondation du cégep et de la Coopérative étudiante. Dans certains cas, les participants recevront une évaluation à leur retour au Québec.