Quatre podiums pour les cyclistes de Boucherville à Beauharnois

Les cyclistes de Boucherville se sont encore illustrés au Critérium optimiste de Beauharnois qui se tenait la fin de semaine des 25 et 26 mai dernier.

Léonie et Flavie Bergeron ont de nouveau terminé en première et deuxième position dans une course de 9,6 km. « Ces adeptes du vélo de montagne prennent goût au vélo de route et connaissent de beaux succès comme en fait foi leur récolte de médailles depuis le début de la saison sur le circuit. L’expérience de conduite en montagne a permis à Flavie d’éviter une chute après s’être fait accrocher la roue arrière par une poursuivante », commente Jean-François Duquette du Club cycliste de Boucherville (CCB).

Chez les garçons U15, Justin Roy et Julien Boulé ont poursuivi leur domination à la course de 24 km. Ils sont respectivement arrivés premier et deuxième en complétant le parcours avec un temps de 35 minutes 26 secondes, rapporte M. Duquette.

Du côté des cadets U17, c’est le meneur au classement général du Challenge SS Lacasse, Charles Duquette, qui a passé la ligne le premier à l’issue d’un parcours de 27,2 km et d’un long sprint sur la rue Saint-André.

À la course Open des seniors 1, 2, 3, maitres et juniors hommes, « les cyclistes du CCB ont offert tout un spectacle grâce à une échappée à cinq coureurs, dont trois de Vélo2000/Rhino Rack, soit Philippe Mireault, Alexis Cartier et William Blackburn. Ce dernier a malheureusement été victime d’une crevaison, mais a eu droit à son tour de compensation pour remplacer sa roue arrière et reprendre sa place dans le peloton, ajoute M. Duquette. L’échappée a réussi et avec une vitesse moyenne de 45 km/h, la course s’est terminée par une victoire fracassante de Philippe Mireault Vélo2000/Rhino Rack, suivie de Jean-Philippe Venne de l’équipe Clan Knox, puis d’Alexis Cartier de Vélo2000/Rhino Rack. »

« William Blackburn est arrivé 5e derrière Nicolas Côté de iBike, aussi membre de l’échappée avec le sentiment du travail accompli puisqu’il a contribué amplement à l’échappée. Il a tenu le rythme pour finir devant le peloton en partie seul. À noter que Raphaël Parisella (Junior chez Vélo2000/Rhino Rack) a terminé 7e et contribué au succès de l’équipe en contrôlant les attaques du peloton pour combler l’échappée. Aussi, il y a eu 18 abandons lors de cette course. Elle s’est déroulée à un train d’enfer menée par trois des dix coureurs de Vélo2000/Rhino Rack présents au critérium de 50 km », conlut M. Duquette.