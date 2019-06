Père et fils participeront aux Championnats du monde de BMX, en Belgique

David Cunat et son fils Lucas ont une passion commune : le BMX. Presque toutes les fins de semaine, ces Julievillois pratiquent ce sport ensemble et participent à des compétitions organisées aux quatre coins du Québec et en Ontario. Leur amour pour le BMX les mènera loin. En juillet prochain, ils s’envoleront vers la Belgique pour représenter le Canada aux Championnats du monde, chacun dans leur catégorie respective.

Lucas, 9 ans, pratique le BMX de niveau compétitif depuis quatre ans. L’an dernier, il s’est classé au 14e rang dans la catégorie 8 ans aux Championnats canadiens. Il a également terminé en 11e position au cumulatif des tranches de la Coupe du Québec. Ces résultats lui ont permis d’obtenir son laissez-passer pour les Championnats du monde. Lucas aime « faire des sauts, des manœuvres et aller vite.»

Pour sa part, David, âgé de 41 ans, a commencé à faire du BMX il y a trois ans. En 2018, il s’est classé au 5e rang aux Championnats canadiens, dans la catégorie cruiser, 40-44 ans. Cette passion pour le vélo est contagieuse, car à chacune des sorties, Julie Millotte, conjointe et maman, accompagne les deux athlètes et s’occupe de la logistique. « C’est une activité très familiale », souligne David.

Des retrouvailles

D’origine française, les Cunat-Millotte auront le bonheur de retrouver, lors de leur séjour en Belgique, des membres de leur famille. « Toute ma famille viendra nous voir compétitionner. Pour moi, ça fait bizarre de courir pour l’équipe du Canada.»

M. Millotte ne s’attend toutefois pas à monter sur le podium puisqu’ils rivaliseront contre des coureurs européens qui s’entraînent à longueur d’année alors qu’au Québec, la saison de BMX ne s’étale que sur quatre mois. « Ce sera surtout une belle expérience !», conclut-il.

Les Championnats du monde de BMX sont organisés par l’Union cycliste internationale du 23 au 28 juillet à Heusden-Zolder, en Belgique.