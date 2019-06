Cyclisme : Coralie Lévesque toujours en tête

La cycliste bouchervilloise et membre du Club de Laval, Coralie Lévesque, a remporté les trois épreuves de la première tranche de la Coupe Québec qui se tenait à Laval les 18 et 19 mai dernier.

La coureuse est arrivée première à la course sur route, au critérium, et au contre-la-montre de 5,8 km, avec une priorité de 16 secondes devant la deuxième meilleure fille de la catégorie cadette du Ottawa bicycle Club. Coralie a offert une performance dominante tout au long de la fin de semaine, animant sans cesse le peloton lors des courses. Elle a récolté 60 points sur une possibilité de 60.

Athlète du mois

La jeune cycliste de 15 ans a par ailleurs été nommée Athlète de la relève du mois d’avril par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Avec sa collection de médailles, Coralie Levesque a été la représentante du fleurdelisé la plus décorée lors des Championnats canadiens sur piste disputés à Milton. De l’impressionnante rafle de la cycliste d’âge cadet, deux médailles étaient en or, deux en argent et deux en bronze. Elle a également remporté la victoire au Critérium provincial de Boucherville, une épreuve qu’elle a aisément remportée en solo, et dernièrement, trois épreuves à la Coupe Québec, à Laval.