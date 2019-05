Le centre commercial Aux portes de la cité sera démoli pour construire un complexe résidentiel

Le centre commercial Aux portes de la cité, situé près de la bibliothèque municipale de Sainte-Julie, sera démoli pour faire place à un complexe qui comprendra notamment plus de 630 unités résidentielles ainsi que 194 unités de soins en ressource intermédiaire pour des bénéficiaires en perte d’autonomie ou lourdement handicapés.

Le 29 mai dernier, la Ville de Sainte-Julie et Habitations Trigone ont dévoilé les détails de ce grand projet baptisé District Sainte-Julie qui sera situé à l’angle du boulevard Saint-Joseph et du chemin du Fer-à-Cheval. Le complexe de six bâtiments sera construit au-dessus d’un stationnement souterrain de deux étages et l’on y retrouvera des logements, commerces et services de santé gouvernementaux de type ressource intermédiaire, en plus d’une place publique où seront présentés divers événements ouverts à toute la population.

Le président des Habitations Trigone, Patrice St-Pierre, a expliqué qu’au rez-de-chaussée des immeubles résidentiels, on retrouvera quelques-uns des commerces actuellement présents dans le centre commercial Aux portes de la cité, ainsi que d’autres bannières qui seront confirmées sous peu. Il a souligné que des services médicaux pourraient s’ajouter à la suite des négociations menées par le groupe promoteur du projet.

La phase 1 débutera au cours de l’année par la construction du stationnement souterrain et du bâtiment accueillant les unités de soins et cette étape devrait durer un peu plus d’un an. Les deux autres phases de ce projet à haute densité seront quant à elles réalisées entre 2020 et 2022.

Une plus grande aire TOD

« Comme la vaste majorité de nos projets, District Sainte-Julie favorisera les déplacements actifs et l’utilisation du transport collectif grâce, notamment, à la proximité du terminus », a mentionné le président des Habitations Trigone. Ce complexe dotera donc Sainte-Julie d’une aire TOD (Transit Oriented Development) encore plus grande, c’est-à-dire un aménagement où les résidents peuvent facilement accéder à pied à un noyau de services et de commerces ainsi qu’à une station de transport collectif.

Il faut savoir à ce sujet que le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) accorde beaucoup d’importance à ce concept et pas moins de 115 aires TOD ont été identifiées sur le territoire des 82 municipalités du Grand Montréal.

L’aire TOD de Sainte-Julie est déjà activement en chantier et elle comprendra la résidence pour retraités de 45 millions de dollars nommée VAST et construite sur la rue Murano par le Groupe Maurice. Elle offrira 358 unités d’habitation locatives réparties sur dix étages avec stationnement souterrain, un projet dont l’ouverture est prévue d’ici à la fin de l’été 2020.

L’autre construction d’importance est la venue prochaine du complexe résidentiel Viva-Cité Sainte-Julie (un autre projet des Habitations Trigone), qui est situé aux abords du chemin du Fer-à-Cheval. Ce projet résidentiel locatif de type tout inclus totalisera 236 unités d’habitation réparties sur sept étages, avec stationnement souterrain.

À proximité, on retrouvera le marché d’alimentation Maxi, qui a ouvert ses portes le 30 mai dernier, ainsi que la future succursale de la SAQ, qui quittera bientôt le centre commercial Aux portes de la cité, de même que plusieurs autres boutiques et restaurants.

Soirée d’information publique

Le promoteur et la Ville font valoir qu’une étude de circulation a démontré que le réseau routier présent dans le secteur est apte à recevoir le débit généré par le projet. Toutefois, des ajustements seront effectués sur les feux de circulation pour assurer la fluidité du trafic. Ils ajoutent que des aménagements cyclopédestres sont également prévus afin de faciliter les déplacements à pied ou en vélo dans cette zone.

Il est à noter en terminant qu’une soirée d’information publique sur le projet se tiendra le 10 juin prochain à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Sainte-Julie, en présence de représentants de la Ville et du promoteur. Il est aussi possible de visualiser le futur complexe en visionnant la vidéo descriptive disponible sur le site Internet de la Ville en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/2HJYeAh.