La 13e Marche pour l’Alzheimer attire près de 500 participants

Près de 500 personnes ont déambulé dans les rues du Vieux-Longueuil le dimanche 26 mai dernier, lors de la 13e édition de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, une activité-bénéfice annuelle au profit de la Société Alzheimer Rive-Sud. La journée aura été couronnée de succès puisque l’événement aura permis d’amasser 70 610 $, un résultat supérieur à l’objectif de 70 000 $ qui avait été fixé. Les organisateurs prévoient que d’autres dons s’ajoutent à cette somme au cours des prochains jours.

Au terme de la marche, un grand pique-nique communautaire a été organisé afin de remercier les participants. La troupe Saya Percussions a mis de l’ambiance dans ce rassemblement avec de la musique entraînante qui a fait bouger l’assistance.

« La Société Alzheimer Rive-Sud désire souligner et exprimer sa profonde gratitude envers tous les marcheurs, leurs supporteurs, les donateurs, ses partenaires et les nombreux bénévoles grâce à qui, tout devient possible »a mentionné la présidente du conseil d’administration de la Société Alzheimer Rive-Sud, Marie Boucher. Celle-ci a tenu à souligner la performance de capitaines d’équipes de marcheurs pour les résultats des collectes de fonds. « Ce sont les anges de notre organisme. Nous remercions l’équipe de la famille Marotte et ses capitaines David, Éric et Anie Marotte qui ont amassé près de 14 000$. Nous désirons aussi remercier l’équipe de Lyne Gauthier et de Yves Dessureault, respectivement proche aidante et personne atteinte de la maladie, qui ont fait une collecte de plus de 9000$. C’est colossal comme mobilisation et nous leur en sommes très reconnaissants », a ajouté Mme Boucher.

La Société Alzheimer Rive-Sud offre du soutien, de l’aide et de l’accompagnement aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif majeur et à leurs proches aidants dans 32 villes de la Montérégie.