Plan d’action à l’égard des personnes handicapées :Longueuil prend des actions concrètes en matière d’accessibilité universelle

La Ville de Longueuil a une fois de plus travaillé de concert avec les partenaires et les organismes pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées et bonifier les aménagements adaptés à leurs besoins sur le territoire. Il s’agit des conclusions émanant du bilan du Plan d’action 2018-2019 à l’égard des personnes handicapées et des mesures en matière d’accessibilité universelle, qui, encore une fois cette année, met de l’avant des mesures concrètes pour éliminer les obstacles que peuvent rencontrer ces personnes.

Améliorations effectuées en 2018

En 2018, la Ville a posé plusieurs gestes afin de favoriser l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes handicapées. Parmi ces réalisations, notons, entre autres, l’aménagement des parcs et des espaces verts qui intègrent les principes d’accessibilité universelle. L’aménagement de la passerelle Normandie, la rénovation du centre culturel Bienville, avec, notamment, l’ajout d’un mécanisme d’ouverture de porte automatique et l’agrandissement du vestibule, la mise à jour du programme d’accompagnement en camp de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers ainsi que le réaménagement du parc Empire par l’installation de modules d’exercices sur une surface accessible aux personnes handicapées, en sont également de bons exemples.

« À Longueuil, l’accessibilité universelle est au cœur de nos priorités; elle fait partie intégrante de nos actions et de nos décisions. Le bilan 2018 et les actions à venir en 2019 en matière d’accessibilité universelle confirment notre engagement à faire de notre ville un endroit toujours plus inclusif en offrant des services à toute la population, sans exception. D’ailleurs, j’invite les citoyens au parc Empire, le 6 juin prochain, de 13 h à 16 h, pour un après-midi d’activités multisports gratuites. Toutes et tous pourront participer à des séances d’entraînement avec des kinésiologues, à des démonstrations de sports adaptés avec Parasports Québec, et à des cliniques de vélos adaptés », a affirmé Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Actions prévues en 2019

La Ville entend poursuivre ses actions en matière d’accessibilité universelle en 2019 avec, entre autres, la rénovation de l’aréna Émile-Butch-Bouchard et du centre René-Veillet et continuera le travail de réaménagement amorcé en 2018 sur le site de la plage de l’Île Charron.

Pour consulter le bilan de l’année 2018 du Plan d’action 2018-2019 à l’égard des personnes handicapées et des mesures en matière d’accessibilité universelle et en savoir plus sur les actions mises en place, visitez longueuil.quebec/piph.