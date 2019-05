Une voie réservée au transport en commun sera aménagée sur un tronçon du boulevard De Mortagne à Boucherville

Travaux prévus de la fin mai à la fin août

Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau rapide d’agglomération visant à faciliter les déplacements en transport collectif, la Ville de Boucherville tient à informer ses citoyens des travaux d’aménagement d’une voie réservée au transport en commun sur le boulevard de Mortagne, entre les rues Lionel-Groulx et Jean-Neveu. En complément à ces travaux, la Ville procédera également au resurfaçage du boulevard de Mortagne, entre les rues Lionel-Groulx et Ampère.

Ces travaux débuteront à la fin du mois de mai et se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août. Au cours de cette période, une voie sera ouverte dans chaque direction sur le boulevard de Mortagne, dans les tronçons mentionnés précédemment. Des entraves et, conséquemment, des chemins de détour sont planifiés dans le secteur, soit sur les rues Ampère, de Normandie, du Perche, De Lauzon et sur le boulevard De Montarville. De plus, en certaines occasions, des fermetures complètes de rues et d’accès aux sorties et entrées de l’autoroute 20 sont prévues. Veuillez consulter le boucherville.ca, sous la section « Avis de travaux 2019 », pour plus de détails quant à ces fermetures. Des avis seront publiés périodiquement.

Cette voie réservée est l’une des mesures permettant d’améliorer la fluidité des déplacements en transport collectif à l’intérieur de l’agglomération, le tout en cohérence avec les orientations adoptées par les cinq maires de l’agglomération en août 2018, dans la Vision du transport en commun 2025. La Ville de Boucherville est désolée des inconvénients causés par l’aménagement de cette voie. Nous remercions tous les usagers du secteur pour leur patience et leur compréhension durant les travaux.