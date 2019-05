La Ville de Boucherville offre deux arbres à l’école primaire De La Broquerie

Le 16 mai dernier, pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts, la Ville a procédé à la plantation de deux arbres sur le terrain de l’école primaire De La Broquerie. Cette plantation s’est déroulée en présence de François Desmarais, conseiller municipal, Alain Martineau, directeur de l’école, Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ainsi qu’Alain Langlois, commissaire à la CSP. Ces derniers étaient accompagnés d’élèves de l’école, de deux enseignantes et d’employés municipaux. Les élèves ayant participé à l’activité ont beaucoup aimé leur expérience et ont également pu poser des questions sur les arbres à un employé du Service de l’environnement de la Ville de Boucherville. Rappelons que cette initiative est déployée chaque printemps depuis 2007 par la municipalité sur le terrain d’une école de son territoire.

Les arbres choisis par la direction de l’établissement d’enseignement sont un chêne rouge et un micocoulier occidental, des espèces à grand et moyen déploiement, rustiques et indigènes. Ces arbres gagnent en popularité, entre autres pour le remplacement des frênes affectés par l’agrile du frêne. Ils sont réputés pour leur valeur ornementale élevée de même que pour leur résistance aux insectes et aux maladies nuisibles. Ces deux arbres s’ajoutent à une quinzaine d’arbres de différentes essences déjà présents sur le terrain de l’école, qui constituent un petit arboretum à vocation éducative.

Une école primaire verte!

L’école primaire De La Broquerie détient le statut d’Établissement Vert Brundtland (EVB) depuis 20 ans. Ainsi, à l’aide de petits gestes quotidiens, les élèves et les professeurs s’impliquent à leur façon afin de contribuer à un monde plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Ce sont d’ailleurs une vingtaine d’élèves de la maternelle à la 6e année qui sont membres du comité Vert Brundtland. Ils se rencontrent une fois par mois en compagnie de mesdames Alicja Bruniecka, Danielle Mahonay, Julie Jodoin et Caroline St-Onge, enseignantes et responsables du comité. Les élèves du comité ainsi que deux enseignantes ont activement participé à la plantation!

Implication de la municipalité

La Ville déploie de nombreuses actions ayant des retombées environnementales positives, notamment pour notre forêt urbaine. Le Mois de l’arbre et des forêts est une occasion toute désignée pour procéder à la plantation d’arbres qui deviendront majestueux à maturité, ajouteront de la valeur au quartier et diversifieront la forêt urbaine. La Ville de Boucherville est fière d’offrir un environnement sain aux Bouchervillois ainsi qu’aux générations futures. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous vous invitons à remplir un sondage sur la mise en place d’une politique de l’arbre à Boucherville, accessible au boucherville.ca/arbres. La nouvelle politique de l’arbre doit identifier une vision commune de l’arbre sur le territoire et une série d’actions prioritaires pour la municipalité afin d’assurer la pérennité de la forêt urbaine et périurbaine de Boucherville.

Par la même occasion, la Ville encourage aussi ses citoyens à planter un arbre et ainsi poser un geste significatif pour contribuer à l’essor de notre patrimoine arboricole. Des arbres gratuits ou vendus à prix réduit sont offerts par la Ville de Boucherville. Tous les détails de nos programmes de distribution d’arbres ainsi qu’un guide pour accompagner les résidants dans la plantation de ces derniers, sont également disponibles au boucherville.ca/arbres.