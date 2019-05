La Marche du rein de Boucherville recueille plus de 19 000 $

Plus de 300 personnes ont participé à la Marche du rein à Boucherville, le 26 mai dernier. L’événement a permis de recueillir plus de 19 000 $.

La marche se tenait en avant midi dans le secteur du Parc du centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Elle était organisée sous la présidence d’honneur de Nathalie Roy, députée de Montarville, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Langue française.

L’événement a réuni des patients et leurs proches, des greffés, des donneurs vivants, des sympathisants, des professionnels de la santé. 25 villes au Québec ont une Marche du rein à leur agenda cette année.

Les dons recueillis permettront à la Fondation du rein d’accomplir sa mission, soit de financer la recherche ainsi que les programmes et services destinés aux patients et à leurs proches.