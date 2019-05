La Vélo fête : toujours très familiale et populaire

La 10e édition de la Vélo Fête organisée hier au Parc de la Mairie est toujours aussi populaire auprès des jeunes familles de Boucherville.

Environ 1000 personnes, principalement des parents et leurs enfants, ont pris part au tour cycliste de 7 km ou de 16 km en avant-midi. Le premier tour cycliste de 1 km en après-midi a quant à lui attiré quelque 170 enfants.

Orchestrée également par la Ville de Boucherville, la fête familiale qui se tenait au parc de la Mairie a réuni environ 3000 personnes. Pique-nique, jeux gonflables, animation et spectacle de magie et de chimie présenté par Yannick Bergeron ont ravi les petits et les grands.

Plusieurs organismes de la ville étaient sur place pour faire la promotion de leurs activités.