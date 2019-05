Exposition d’archives sur l’éducation des jeunes filles à la Maison de la Congrégation des Soeurs des SNJM

Une exposition sur un pan de l’histoire de l’éducation des jeunes filles vient d’être inaugurée à la Maison de la Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, dans le Vieux-Longueuil. Intitulée Éducation pour les jeunes femmes : au centre de la mission SNJM, ce regroupement d’archives se concentre en sept sections dédiées à des thèmes comme les arts, la formation des maîtres, le plan d’études et autres sujets connexes. Plusieurs artéfacts témoignent du passé de cette communauté religieuse établie à Longueuil en 1843. Des archivistes ont réalisé un travail colossal pour préparer avec soin cette exposition.

« Il fut un temps au Québec et ailleurs en Amérique pendant lequel on ne jugeait pas nécessaire d’instruire les filles », a rappelé Soeur Denise Riel, animatrice provinciale des SNJM, lors de l’inauguration de cet événement culturel. Soeur Riel a aussi ajouté que l’on compte encore aujourd’hui 130 millions de filles âgées de 6 à 17 ans, non scolarisées dans le monde.

La nouvelle exposition est accessible au public jusqu’en février 2020. Entrée libre. Les visites ont lieu sur rendez-vous du lundi au vendredi, entre 10 h et 16 h. À compter du 27 juin, jusqu’au 2 septembre, l’horaire estival des jours de visite sera différent : le public sera accueilli du mercredi au dimanche. Information : 450 651-8104, poste 0. Il est possible aussi de voir au même endroit le Centre Marie-Rose, un espace muséal distinctif dédié aux fondatrices de cette Congrégation. Ce centre fait partie des Sanctuaires du fleuve, le seul circuit intégré de patrimoine religieux au Québec.