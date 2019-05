Andrew Scheer fait du porte-à-porte avec le candidat Mathieu Daviault à Saint-Amable

De passage en Montérégie, pour une importante annonce concernant la lutte contre la traite des personnes, Andrew Scheer s’est arrêté à Saint-Amable dans la circonscription Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères. Il en a profité pour faire du porte-à-porte avec le candidat Mathieu Daviault. Ils se sont également arrêtés au Parc de la molène pour prendre un café et discuter avec les citoyens.

« Je suis proche de mes citoyens et je suis très fier qu’Andrew se soit joint à moi pour ces visites surprises. Les gens présents ont pu constater que le chef du Parti conservateur du Canada est vraiment sympathique, à l’écoute et conscient que les Québécois méritent mieux » a déclaré le candidat.