Championnats de l’Est du Canada en sports de trampoline : les athlètes de l’école des Dynamix sont les plus médaillés de l’Est du pays

Plus de 325 athlètes ont été accueillis à Varennes dans le cadre des Championnats de l’Est du Canada pour les épreuves de sports de trampoline, tumbling et double-mini trampoline. Les vingt-deux gymnastes de l’école Les Dynamix qui ont participé aux compétitions se sont mesurés aux meilleurs. Et ils se sont surpassés puisqu’ils ont raflé le plus grand nombre de médailles, soit quarante-trois, tant au niveau individuel que collectif.

Organisée en collaboration avec Gymnastique Québec, la compétition s’est déroulée du 17 au 19 mai derniers au Centre multisports régional de Varennes. En plus des athlètes, l’événement a réuni environ 110 entraîneurs et officiels. Cinq des six provinces de l’Est du Canada, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, étaient représentées lors de cette compétition. Au total, ce sont 58 épreuves qui ont été présentées.

C’était la première fois que le club organisait cette compétition, et ce fut un succès, selon le responsable des événements à l’école Les Dynamix, Philippe Cossette.

« Nous sommes très satisfaits du déroulement et du service de qualité que nous avons offert avec le peu de temps d’organisation que nous avions. En général, les clubs qui reçoivent ces événements ont deux ans pour se préparer, alors que nous avons eu le mandat en octobre. Nous avions une équipe du tonnerre et une centaine de bénévoles dévoués », a commenté M. Cossette.

« Il y avait beaucoup de spectateurs des autres provinces. Nous étions agréablement surpris. Nous avons eu deux fois plus de gens que nous pensions. Nous sommes prêts à organiser un autre événement national, quel qu’il soit, puisque cela prouve que nous avons l’expertise pour le faire », a conclu M. Cossette.

Les médaillés Dynamix

Aux concours individuels

Trampoline individuel

Noémie Bourdages (or)

Alison Brown (argent)

Antoine Beshara (bronze)

Mateo Courchesne (or)

Double-mini trampoline

Michelle Thériault (bronze)

Charles-Édouard Bessette (bronze)

Arielle Dimmock-Arseneau (argent)

Au concours par équipes

Trampoline individuel

Lola Galay (or)

Rafaël Cartier (or)

Alison Brown (or)

Antoine Beshara (or)

Charles-Édouard Bessette et Mateo Courchesne (or)

Arielle Dimmock-Arseneau et Audrey-Anne L’Heureux (argent)

Simon Vidori et Thomas Perreault (or)

Double-mini trampoline

Rafaël Cartier (or)

Marylou Fauchard (or)

Mateo Courchesne (argent)

Arielle Dimmock-Arseneau (argent)

Simon Vidori et Guillaume Perreault (argent)

Tumbling

Coralie Doyon (argent)

Lorie-Ann Bissonnette (or)

Anabelle Laurent (argent)