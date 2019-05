2000 $ pour la future maison de répit Gilles-Carle Boucherville

Des dons totalisant 2000 $ ont été amassés lors de la première expo-bénéfice de peintures pour la future Maison Gilles-Carle de Boucherville qui se tenait le 11 mai dernier dans les bureaux de Planisource.

Conjointement à la visite de l’exposition, des dizaines de citoyens sont venus à la rencontre des membres du conseil d’administration, du nouveau directeur général de la MGCB, Benoit Létourneau, et de bénévoles de l’organisme.

Ces nombreuses rencontres ont donné lieu à des échanges animés, engagés et inspirants. Un profond engagement de membres de la communauté est à l’origine du projet de maison dispensant répit et hébergement temporaire aux personnes vivant avec une maladie, des incapacités invalidantes ou en perte d’autonomie, âgées de 18 ans et plus.

Une toile représentant le portrait de Gilles Carle a été achetée par François Paré, propriétaire du Dairy Queen, situé au 450 boul. de Mortagne à Boucherville, qu’il remet en don à la future MGCB. Celle-ci sera accrochée à l’accueil des locaux situés dans les bâtiments de Havre-Providence. Ce magnifique portrait est une création d’Alain Daignault, alias Daigno, artiste peintre de Boucherville.

Par leur participation et leur engagement, les artistes Louise Godin, Céline Laliberté, Nathalie Bruggeman, Louise L’Allier, Jacques Landry, Simona Cosareanu, Solange Blais, Alain Daignault et Mireille Molleur ont su faire rayonner l’aspect culturel qui est au cœur des maisons Gilles-Carle.