Championnats canadiens de judo: deux médailles d’or et une d’argent pour trois judokas de Boucherville

Trois judokas du Club de judo de Boucherville ont brillé aux Championnats canadiens de judo qui se tenaient à Edmonton, en Alberta, du 15 au 19 mai derniers.

Chez les juniors, Sofiane Bousbiat a remporté la médaille d’argent dans la catégorie U16, moins 38 kg. L’athlète âgé de 14 ans est fier de sa deuxième place puisque c’était sa première expérience au niveau national. Sofiane pratique le judo depuis l’âge de trois ans. Durant la saison 2018-2019, il a remporté 37 combats, et n’a subi que 8 défaites. Son objectif était de faire un podium aux championnats canadiens. Maintenant, il souhaite participer au championnat du monde U18.

Chez les séniors

Du côté des judokas de niveau sénior, Jérémie Blain, âgé de 25 ans, a décroché la médaille d’or dans la catégorie -81 kg.

« Je suis très satisfait de ma performance. C’est l’aboutissement d’une longue et intense année d’entraînement. C’est la preuve que lorsque l’on met les efforts nécessaires, cela en vaut la peine. Je remercie mes entraîneurs Fayçal Bousbiat et Alexandre Émond sans qui cela n’aurait pas été possible », a souligné Jérémie.

Chez les -73 kg, Gabriel Juteau s’est emparé de la médaille d’or. « J’étais vraiment content de ma performance surtout que j’ai changé de catégorie de poids cette année. C’était ma première compétition dans les -73 kg », a commenté Gabriel qui a été initié au judo à l’âge de 4 ans et qui a maintenant 21 ans.

Plus de 800 judokas, parmi les meilleurs au Canada, âgés de 15 ans à plus de 50 ans, ont participé aux championnats.