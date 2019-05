Albert Chagnon champion de l’Est du Canada en gymnastique artistique

Albert Chagnon a su s’imposer lors des Championnats de l’Est du Canada en gymnastique artistique. Le jeune athlète de Varennes a été proclamé champion de la catégorie nationale élite 3.

Albert a terminé premier au total des appareils et aux tests physiques. Il s’est classé premier aux anneaux, deuxième au cheval d’arçons, deuxième aux barres parallèles et quatrième à la barre fixe. Il s’est également classé au premier rang aux tests physiques.

Ces compétitions qui se tenaient à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, du 9 au 11 mai derniers regroupaient les meilleurs athlètes de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve/Labrador.

Lorsque le gymnaste âgé de 12 ans a su qu’il était champion de sa catégorie, il était un peu sous le choc. « Je n’y croyais pas vraiment! Je pensais que j’avais bien fait, mais je ne pensais pas que ce serait suffisant pour terminer premier », confie-t-il.

S’attendait-il à monter sur la première marche du podium ? « Je me doutais que je n’aurais pas de très bons résultats au sol et au saut, puisque je n’avais pas beaucoup pratiqué ces deux appareils durant les dernières semaines, car j’ai une douleur aux talons (qui va mieux maintenant). J’étais quand même confiant après la première journée parce que je savais que j’avais bien fait aux tests physiques. J’espérais bien faire aux quatre autres appareils (autre que le sol et le saut), et je visais le top 3 (j’avais terminé 6e l’année dernière). J’étais donc très heureux de gagner! »

Albert a commencé à pratiquer la gymnastique artistique à l’âge de 8 ans. Il s’entraîne avec l’école Les Dynamix depuis quatre ans. « Il passe 19 heures par semaine au gym. C’est sa 2e maison! », souligne sa mère Marie-Hélène Dubuc.

« J’aime ce sport, car il y a toujours de nouveaux défis et mouvements à apprendre. Aussi parce qu’on peut toujours s’améliorer. J’aime l’esprit d’équipe au gym quand on s’entraîne ainsi que l’atmosphère.»

« Nous apprécions beaucoup son entraîneur Yohann Roualdes. Sans lui, rien de tout cela ne pourrait arriver. Yohann est un passionné et il transmet d’excellentes valeurs à notre fils. Il compte beaucoup pour nous. Avec tous les athlètes, il réussit à créer un esprit d’équipe très fort dans un sport individuel. C’est fantastique! », ajoute Mme Dubuc.

Albert fréquentera l’an prochain le Collège Français à Longueuil en sport-études pour continuer à s’entraîner aux Dynamix tous les après-midi, et il a bien hâte.

Quels sont ses prochains défis ? « J’ai déjà commencé à travailler pour être capable d’être du niveau Élite 4. C’est assez difficile. Il y a peu de gymnastes au Québec qui sont de ce niveau (cette année, il n’y en avait que trois). J’ai encore beaucoup à apprendre. Nous apprenons plusieurs nouveaux mouvements durant l’été. C’est à cette période qu’on se développe le plus.»