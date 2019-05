Première manche de la Coupe du Québec : plusieurs podiums pour le Club cycliste de Boucherville

La première manche des cinq courses de la Coupe du Québec propulsée par les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal se tenait en fin de semaine dernière à Laval. Il s’agit de trois épreuves sur deux jours de compétition pour les athlètes des catégories U9 à U17. Les quatre étapes présentées ; route (U11-U17), contre-la-montre individuel (U15-U17), jeux d’adresse (U9-U13) et critérium (tous). Le classement général d’une tranche de la Coupe du Québec est établi au cumulatif des points obtenus lors de chacune des trois épreuves disputées lors de cette tranche. Les points sont attribués aux 10 premiers de chacune des épreuves

Les sœurs Flavie et Léonie Bergeron ont poursuivi leur récolte de médailles en terminant 2e et 3e de la course sur route chez les U11 alors que Justin Roy et Julien Boulé ont fait de même chez les garçons U15. Chez les cadets garçons, Léonard Péloquin a terminé 2e lors d’un long sprint suivi de Charles Duquette et Félix Hamel 4e et 5e.

Simultanément, dimanche matin, se tenait la compétition de contre-la-montre individuel pour les U15-U17 et les jeux d’adresse pour les catégories U9-U13. Justin Roy a fait le meilleur chrono chez les U15 tandis que Léonard Péloquin signait le 2e meilleur temps chez les cadets (U17) suivi encore une fois de Félix Hamel 3e et Charles Duquette 5e. Pour les jeux d’habileté, Laurence Demers a terminé 3e chez les U9 et Marine Ruest-Lorquet 2e chez les U13.

Finalement, en après-midi dimanche, lors du critérium, Laurence Demers a de nouveau fait une 3e place. Léonie Bergeron a remporté la victoire au sprint et sa sœur Flavie a terminé 3e. Dans la catégorie U13 c’est Arnaud Lucier qui a terminé 1er lors d’un sprint groupé. Agathe Beauséjour est arrivée 2e chez les U15, Justin Roy 3e chez les U15 et Charles Duquette, 2e dans la catégorie U17.

Certains athlètes du Club cycliste de Boucherville se retrouvent donc en bonne position au classement cumulatif à la suite des trois épreuves. Léonie Bergeron se retrouve en 3e position chez les U11, Agathe Beauséjour également 3e chez les U15. Justin Roy pour sa part est au 2e rang chez les U15, tout comme Léonard Péloquin chez les U17, suivi en 3e position par Charles Duquette.

La prochaine manche de la Coupe du Québec se tiendra à Gatineau les 8 et 9 juin prochain. En fin de semaine une autre course de la série Challenge SS Lacasse se tiendra à Beauharnois.