Défi têtes rasées Leucan à la Place Longueuil

Le dimanche 26 mai prochain, Leucan Montérégie vous invite au Défi têtes rasées Leucan qui aura lieu à Place Longueuil de 11 h à 15 h.

QUOI : • Défi têtes rasées Leucan de Place Longueuil

• Possibilités d’entrevues

• Possibilités de prises de photos/vidéos

QUI : • Enfant porte-parole et membre de Leucan: Noémie Mercille, 9 ans, en traitement d’un

neuroblastome

• Président d’honneur : Charles Goyer, Ph. D. biochimie, agent de brevets chez Robic et

propriétaire fondateur chez Céleste Vin

• Personnalité publique : Charlotte Cardin, auteure-compositeure-interprète. Fille de Charles Goyer, elle sera responsable de raser la tête de son père

• Pascale Bouchard, Directrice générale Leucan

• Équipe de Leucan Montérégie

QUAND : • Le dimanche 26 mai de 11 h à 15 h

• 13 h 30 : Rasage de Charles Goyer par sa fille, Charlotte Cardin

OÙ : • Place Longueuil, 825, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, QC, J4K 2V1

Pour tout savoir sur le Défi têtes rasées Leucan ou pour connaître les détails des sites de rasage de la

région, visitez le tetesrasees.com Pour planifier une entrevue ou encore pour obtenir plus d’information,

communiquez avec nous.