Collecte de RDD et d’appareils électroniques désuets le samedi 8 juin à Boucherville

La collecte annuelle de résidus domestiques dangereux (RDD) et d’appareils électroniques désuets aura lieu le samedi 8 juin aux ateliers municipaux à Boucherville.

Détails

Samedi 8 juin, de 8 h à 16 h

Ateliers municipaux • 650, chemin du Lac, Boucherville, J4B 6X3

Réservé aux résidants de l’agglomération de Longueuil

Preuve de résidence requise

Aucuns frais exigés

Matières acceptées

Voici quelques exemples de résidus domestiques dangereux (RDD) : peinture, teinture, vernis, piles, ampoules fluocompactes (torsadées), néons, huiles, solvants, extincteurs, pesticides, chlore, bonbonnes de propane, batteries, aérosols, etc. Souvent, les RDD se trouvent dans des contenants sur lesquels on retrouve les pictogrammes « corrosif », « explosif », « inflammable » et « toxique ». Pour la liste complète des RDD acceptés, consultez le boucherville.ca/collectes.

Les vieux appareils électroniques comme les ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, téléviseurs, lecteurs DVD, radios, chaînes stéréo, téléphones, consoles de jeux vidéo, etc., seront pris en charge par le programme Recycler mes électroniques géré par l’ARPE-Québec.

Pour la liste complète des produits acceptés, visitez recyclerMESelectroniques.ca/qc.

Matières refusées

Armes, fusées routières, feux d’artifice, munitions, déchets contenant des BPC, pneus, déchets biomédicaux (ex. : seringues, aiguilles), appareils électriques (ex. : micro-ondes, malaxeurs, séchoirs), appareils réfrigérants (ex. : climatiseurs, déshumidificateurs, refroidisseurs à eau), etc.

Comment entreposer et manipuler les RDD?

Entreposez les RDD en respectant les consignes de sécurité indiquées sur le contenant.

Entreposez vos piles dans un pot en verre.

Transportez vos RDD le jour de la collecte seulement, dans le coffre arrière de votre voiture.

Les RDD doivent être transportés dans des contenants bien identifiés afin que nous puissions les trier de façon sécuritaire. Ils ne doivent pas être mélangés. Aucun contenant ne sera transvidé sur le site.

Points de dépôt permanents : pas besoin d’attendre les collectes!

Il existe des points de dépôt à Boucherville pour certains types de résidus domestiques dangereux. Citons notamment Rona pour la peinture, Canadian Tire pour les huiles et les batteries d’auto et Bureau en gros pour les appareils électroniques. Consultez le bottin des récupérateurs de la Ville pour les identifier : boucherville.ca/bottinrecuperateurs.

Appareils électroniques – Données confidentielles

N’oubliez pas d’effacer vos données personnelles et confidentielles de vos appareils avant de les apporter à la collecte. Pour en savoir plus, visitez recyclerMESelectroniques.ca/qc pour consulter la Foire aux questions (FAQ) ainsi que la page « Comment effacer les données de votre appareil » sous l’onglet Particuliers.

Renseignements

Ligne info-environnement : 450 449-8113 • boucherville.ca/collectes