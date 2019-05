La 9e édition de Bouge! Bouge! Boucherville a connu un succès dans huit écoles primaires!

La 9e édition de l’événement Bouge! Bouge! Boucherville s’est déroulée du 13 au 17 mai dernier dans huit écoles primaires de la municipalité. Cette activité vise à récompenser tous les élèves de la ville qui ont participé au Grand Défi Pierre Lavoie.

La Ville a reconduit pour une deuxième année son entente avec l’équipe de Cardio Plein Air

afin d’offrir une animation sportive enjouée d’une trentaine de minutes. Lors des belles journées ensoleillées, les jeunes ont pu bouger à l’extérieur dans la cour d’école où une scène mobile, équipée d’une enceinte acoustique, a été déployée. Lors des jours de pluie, l’activité a eu lieu dans les gymnases.

Le conseil municipal a eu le plaisir de remettre à chacune des écoles participantes un chèque-cadeau de 500 $ échangeable chez un fournisseur d’équipement sportif de Boucherville. Cette initiative permet aux professeurs d’éducation physique de se procurer du matériel sportif afin de favoriser de bonnes habitudes de vie tout au long de l’année scolaire.

À cet égard, M. Raouf Absi, conseiller municipal du district no 2 et président de la commission des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs, a remis à l’école Pierre-Boucher, l’un des huit chèques-cadeaux.

« Les enfants sont la richesse de demain. La culture sportive qui règne à Boucherville est palpable et je suis heureux de constater l’adhésion d’un si grand nombre de jeunes du primaire aux saines habitudes de vie. La Ville de Boucherville est fière d’appuyer leurs efforts en leur offrant cet événement rassembleur et dynamique », a mentionné Jean Martel, maire de Boucherville.

« Je suis fier d’être associé à cette initiative stimulante qui en est à sa 9e édition et qui contribue à sensibiliser les jeunes à la pratique du sport et au plaisir de développer de saines habitudes. Je tiens à féliciter toutes les écoles qui ont participé cette année », a souligné Raouf Absi.

Bouge! Bouge! Boucherville

L’activité Bouge! Bouge! Boucherville vise à encourager les jeunes et leur famille à pratiquer davantage d’activités physiques et à récompenser tous les élèves des écoles participantes au Grand Défi Pierre Lavoie. C’est sur la base d’un système ingénieux de cubes énergie (15 minutes d’activité physique donnent droit à un cube énergie) que la performance des écoles a été évaluée tout au long du mois de mai, décrété le mois de l’éducation physique.