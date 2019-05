Donner son soutien-gorge pour la cause

Pour une 12e année consécutive, la populaire collecte de soutiens-gorge Osez le donner est de retour. Elle a permis d’amasser jusqu’à ce jour plus de 1,7 millions de dollars pour la cause, et ça continue ! Du 17 mai au 5 juin prochain, en partenariat avec la Vie en Rose, Rouge FM et Certex, la Fondation cancer du sein du Québec invite la population à faire don d’un soutien-gorge afin d’amasser des fonds pour la cause. Pour chaque soutien-gorge, la Vie en Rose remet 1$ à la Fondation afin de financer la recherche sur le cancer du sein. Il est simple et amusant de s’impliquer en groupe ou individuellement.

L’argent amassé permet de financer le programme Accès-recherche mis sur pied en collaboration avec le Groupe McPeak-Sirois de recherche clinique en cancer du sein, un consortium des principaux acteurs dans ce domaine. Ce programme permet à un plus grand nombre de personnes touchées par le cancer du sein d’avoir accès aux protocoles de recherche clinique, et ce à travers le Québec. « Depuis l’existence du programme Accès-recherche, déjà deux nouveaux centres hospitaliers, bientôt trois, se sont ajoutés au Groupe qui en comptait quatre lors de son lancement en Octobre 2015 », commente Dominique Johnson, directrice générale du Groupe McPeak-Sirois. L’objectif du Groupe est d’étendre son action à l’ensemble du territoire du Québec d’ici 2023.

« Le taux de survie s’est nettement amélioré depuis les 40 dernières années. Ce sont aujourd’hui 88% des femmes touchées par un cancer du sein qui survivent au-delà de 5 ans. La cause principale de cette amélioration est l’introduction de la recherche clinique dans le processus de traitement », précise le Dr André Robidoux, président du comité scientifique du Groupe McPeak-Sirois, chirurgien-oncologue et directeur du Groupe de recherche en cancer du sein au CHUM.

Les soutiens-gorge donnés sont remis à Certex qui s’occupe d’en faire la valorisation. Selon son type et sa condition, le soutien-gorge peut être valorisé en étant vendu localement à des friperies ou vendu à l’exportation dans des pays en voie de développement. Notez qu’il ne doit pas être découpé ou modifié pour en assurer sa seconde vie.

Le cancer du sein touche les personnes de tous les âges. Près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes entre 50 et 69 ans et 29% entre 20 et 49 ans. Afin de sensibiliser la population, quel que soit votre âge, à l’observation des seins, nous sommes fières que le duo mère-fille, Mélanie Maynard et Rosalie Bonenfant, représente la campagne « Osez le donner » cette année.

« Dans la vie, il y a bien des choses qu’on ne contrôle pas. Certaines maladies en sont la preuve. Par contre, nous sommes en mesure de contrôler tout ce qui concerne la prévention. Minimiser les risques, c’est la seule responsabilité qui nous revient quand on se bat contre le destin », déclare Mélanie Maynard.