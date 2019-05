Reconstruction du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine, à Boucherville et à Sainte-Julie

Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que l’installation de regards et de puisards entraînera des fermetures partielles sur le chemin de Touraine, à Sainte-Julie.

Entrave et gestion de la circulation

Du jeudi 23 mai au début du mois de juin

Fermeture par alternance sur le chemin de Touraine, entre la rue Pierre et le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie.

Les travaux se feront entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi.

L’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés ou prolongés.

D’autres communiqués seront émis au besoin.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.