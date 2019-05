Quelque 3400 coureurs participent au 4e Marathon SSQ de Longueuil

Même si la pluie était au rendez-vous en ce dimanche de long congé de la Journée des patriotes, le 19 mai dernier, quelque 3400 coureurs ont participé avec enthousiasme à l’un ou l’autre des parcours du 4e Marathon SSQ de Longueuil. Cet événement se tenait à l’intérieur du week-end de festivités de Courses en fête. L’ambiance était fébrile au Colisée Jean-Béliveau, point de départ des courses.

Chez les hommes, Olivier Roy-Baillargeon a remporté les grands honneurs en terminant le parcours du 42,2 km avec un temps de 2 heures 36 minutes et 53 secondes. Du côté des femmes marathoniennes, Alex Castonguay a franchi le fil d’arrivée avec un temps de 2 heures 48 minutes et 40 secondes, ce qui lui a valu la première place. Celle-ci a d’ailleurs établi un nouveau record de temps pour la gent féminine.

Quatre autres nouveaux records de temps ont été répertoriés lors de cette édition du Marathon SSQ de Longueuil : au 21,1 km (homme), au 10 km (homme) de même qu’au 5 km (homme et femme).

Par ailleurs, l’épreuve du 10 km a connu une hausse significative de 10 % des inscriptions. Quant à la course du 1 km, elle a aussi connu un record de 400 inscriptions. Cinq écoles ont participé aux courses scolaires, ce qui laisse entrevoir une collaboration encourageante pour les années à venir.

« Je tiens à féliciter tous les participants qui se sont surpassés lors des épreuves de cette quatrième édition du marathon. Je suis particulièrement fière de constater que la relève était au rendez-vous. Les saines habitudes de vie s’ancrent tôt dans la vie de ces enfants et c’est vraiment ce que nous préconisons », a indiqué la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Pour la cinquième édition de l’événement, l’année prochaine, l’équipe responsable du marathon étudie la possibilité de modifier le parcours pour amener les marathoniens sur le bord de l’eau.

Gagnants ─ marathon 42,2 km

Hommes: Olivier Roy-Baillargeon (2:36:53),

Kevin Lachance (2:45:01),

Pierre-Martin Aussant (2:45:17)

Femmes : Alex Castonguay (2:48:53 — nouveau temps record),

Marie-Claude Brassard (3:02:23),

Véronique Leboeuf (3:05:44)