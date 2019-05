La campagne Soyons pros de l’eau se poursuit

La Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable rappelle aux citoyens l’importance de demeurer vigilants et de continuer d’utiliser l’eau de façon responsable.

Quatre capsules vidéo sous le thème de la campagne Soyons pros de l’eau sont disponibles en ligne sous le lien : #prosdeleau. Ces vidéos à la fois ludiques et originales visent à sensibiliser la population aux bonnes pratiques pour l’économie d’eau potable. Elles permettent également de démystifier en quoi consiste le traitement de l’eau potable à l’usine et de sensibiliser les citoyens à la consommation de l’eau dans la salle de bain, dans le jardin ou encore dans la cuisine.

« Nous invitons les citoyens à visionner ces vidéos et à mettre en pratique les conseils qui y sont présentés pour économiser l’eau potable, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison », déclare le maire de Varennes et président de la RIEP, Martin Damphousse.

La campagne Soyons pros de l’eau présente quatre grandes thématiques :

• Réparons les fuites de robinet;

• Évitons de laisser couler l’eau inutilement;

• Respectons les heures d’arrosage;

• Récupérons l’eau de pluie pour nos fleurs et nos potagers.

« Depuis quelques années, les données de consommation d’eau de la RIEP sont sous la moyenne québécoise mais nous devons continuer à sensibiliser les citoyens pour préserver l’eau potable. D’ailleurs, les trois municipalités membres de la RIEP sont proactives en matière de protection de l’environnement, comme en témoignent leurs actions environnementales respectives », précise madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et première vice-présidente de la RIEP.

« L’eau potable est une richesse inestimable qui doit être utilisée de façon responsable. La réglementation municipale guide les citoyens dans l’adoption de bonnes habitudes de consommation. La période du remplissage des piscines au printemps et la période estivale sont propices à une augmentation considérable de la consommation d’eau. C’est durant ces périodes de l’année que nous devons être particulièrement vigilants, et que nous rappelons aux citoyens la réglementation, notamment avec l’envoi d’un tableau résumé des usages permis selon les heures et les jours de la semaine », explique monsieur Stéphane Williams, maire de Saint-Amable et deuxième vice-président de la RIEP.

À la veille de la saison estivale, les trois municipalités encouragent les citoyens à respecter les heures et les jours permis par la réglementation en vigueur pour l’arrosage, le lavage et le remplissage des piscines. Cet été, Soyons pros de l’eau !

Réseaux sociaux et #prosdeleau

Les citoyens peuvent retrouver toute l’information et les vidéos de la campagne Soyons pros de l’eau sous le #prosdeleau sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet des municipalités aux adresses suivantes :

Varennes

www.ville.varennes.qc.ca

facebook.com/varennes.hoteldeville

Sainte-Julie

www.ville.sainte-julie.qc.ca

facebook.com/villesaintejulie

Saint-Amable

www.st-amable.qc.ca

facebook.com/municipalitesaintamable