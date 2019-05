Longueuil accueille la présidente de la CMM, Valérie Plante

La mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent, ainsi que les maires des villes de l’agglomération de Longueuil ont eu le plaisir de recevoir Mme Valérie Plante à l’occasion de sa tournée de présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). À cette occasion, les élus de l’agglomération ont pu présenter à Mme Plante les enjeux et les réalisations des villes de l’agglomération qui s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’ensemble de la région métropolitaine. « Le territoire de la CMM est le cœur urbain et économique du Québec, et il est essentiel que ses différentes composantes travaillent de concert. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli Mme Plante qui s’est montrée sensible et ouverte à nos préoccupations en matière d’urbanisme, de développement du territoire et de collaboration régionale », a déclaré Mme Parent.

Alors que Montréal et Longueuil constituent le cœur urbain du territoire de la CMM, Mmes Plante et Parent ont pu échanger sur les façons dont la densification du territoire et le développement de la mobilité urbaine contribuent à la lutte à l’étalement urbain, un objectif central de la CMM. Le centre-ville de Longueuil illustre parfaitement cette dynamique en raison de la station de métro Longueuil—Université-de-Sherbrooke, la plus achalandée en heure de pointe du matin, et par le fait que Longueuil soit la 2e ville au Québec en ce qui a trait à l’importance de la part modale du transport collectif. La journée s’est terminée à Brossard par une visite du site de la future fiducie d’utilité sociale agricole (FUSA) où sera développé un éventuel parc agricole métropolitain situé au pourtour de la station terminale Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM).

« Le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal est vaste et diversifié, et c’est pourquoi j’ai entamé cette tournée afin d’en saisir toutes ses subtilités. J’ai pu constater aujourd’hui combien l’agglomération de Longueuil a une vision claire de son développement et je me réjouis de constater à quel point il s’inscrit dans les orientations de toute la CMM. Nos territoires ont tous leur richesse et leur potentiel et c’est en misant sur nos complémentarités que nous pourrons assurer un développement harmonieux, respectueux de nos gens et de notre environnement, dans un contexte de compétitivité internationale », a affirmé Mme Plante.

Cette visite de la présidente de la CMM se déroule alors que Longueuil a été choisie pour être l’hôte de l’édition 2020 de l’Agora métropolitaine, un exercice de participation organisé tous les deux ans et initié par la CMM, en collaboration avec plusieurs organismes et associations pour échanger sur le suivi des objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), entré en vigueur en 2012. « Plus que jamais, Longueuil s’affirme comme un partenaire incontournable au sein de la CMM. Nous avons hâte de pouvoir accueillir la grande famille de la CMM sur notre territoire afin de discuter de ces enjeux qui sont parmi les plus fondamentaux de notre époque », a conclu la mairesse de Longueuil.