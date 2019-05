L’École nationale d’aérotechnique collabore à restaurer un avion de la Deuxième Guerre mondiale

Depuis la mi-avril, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) est fière de collaborer à la restauration d’un avion bien spécial, un Douglas DC-3 ayant servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. L’École a ouvert ses hangars et plusieurs professeurs, étudiants et diplômés passionnés ont offert leur expertise à l’équipe de Plane Savers, pilotée par Mikey McBryan, qui souhaite le faire voler à nouveau, 75 ans après le « Jour J », le 6 juin 2019. Toute la population pourra venir contempler cet aéronef unique lors de l’AéroSalon 2019, les 1er et 2 juin 2019, à l’ÉNA.

Un aéronef qui soulève les passions

Depuis l’arrivée du DC-3, les étudiants de l’ÉNA, guidés par leurs professeurs tout aussi engagés dans les travaux, mettent en pratique leurs connaissances en maintenance d’aéronefs, en avionique et en génie aérospatial, pour installer de nouveaux moteurs, réparer les systèmes électriques, la structure et les gouvernes, entre autres, ou concevoir des pièces manquantes à l’aide d’un logiciel 3D. « La passion de l’aviation est définitivement ce qui relie le personnel et les étudiants de l’ÉNA à des gens comme Mikey McBryan et les Plane Savers. Ce n’est pas tous les jours qu’un aéronef iconique entre dans nos hangars! Nos enseignants sont heureux d’apporter leur expertise à ce projet d’envergure et nos étudiants sont fiers d’avoir un avion de cette trempe dans leur école. » a expliqué Pascal Désilets, directeur de l’ÉNA. Sans manuel d’instruction, notamment, et avec ses moteurs radiaux, différents de ceux des 25 autres avions sur lesquels apprennent les étudiants, le projet offre en effet un défi de taille et une chance inouïe à tous les participants. Pour la première fois en plus de 20 ans d’ailleurs, les moteurs du DC-3 ont tourné le 8 mai 2019, dans un moment émouvant.

Plane Savers et son appareil historique

Le DC-3 est sorti de l’oubli grâce aux Plane Savers, dirigés par Mikey McBryan, fils de la légende de l’aviation Buffalo Joe McBryan, également président de Buffalo Airways et vedette de l’émission Ice Pilot NWT. Depuis décembre 2018, il documente en vidéos tout le processus de restauration en une série d’épisodes disponibles sur sa chaîne YouTube. Depuis l’épisode 95, l’équipe est sur le terrain de l’ÉNA et on peut ainsi les voir à l’œuvre et être témoins de l’évolution des réparations et des défis rencontrés. L’équipe de Plane Savers a été étonnée par les installations de l’École nationale d’aérotechnique et l’engagement des bénévoles. De nombreux commentaires élogieux venant de partout à travers le monde ont souligné la qualité et le nombre impressionnant de laboratoires et de hangars de l’École.

En collaboration avec Buffalo Airways, Mikey McBryan a acquis le Douglas DC-3 C/N 12253 en décembre 2018, alors stationné à la Fondation Aérovision Québec depuis plus de 20 ans. Après avoir évacué des centaines de blessés pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été converti en avion civil par Canadair, opéré par Trans-Canada Airlines jusqu’en 1957, puis par Transports Canada qui l’a ensuite donné à Aérovision à la fin des années 1980. L’équipe de Plane Savers ainsi que les étudiants et le personnel de l’ÉNA impliqués seront présents à l’AéroSalon pour faire découvrir ce Douglas DC-3.