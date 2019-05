La médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse: la reconnaissance d’un parcours scolaire admirable et d’une détermination à vouloir se dépasser

Lors d’une cérémonie hautement protocolaire qui s’est tenue au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, le 28 avril dernier, l’honorable J. Michel Doyon a remis à cinq élèves de la Commission scolaire des Patriotes la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter nos récipiendaires pour cette reconnaissance amplement méritée qui témoigne non seulement d’un parcours scolaire admirable, mais également d’une grande détermination à vouloir se dépasser et faire une différence au sein de leur communauté », a mentionné Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes à la suite de cette cérémonie.

Les lauréats sont les suivants : Arielle Gauthier de l’école secondaire du Grand-Coteau (Sainte-Julie), Sabine Paquet de l’école secondaire le Carrefour (Varennes), Anne Cormier de l’école secondaire Polybel (Beloeil), Lori Julien de l’école secondaire du Mont-Bruno (Saint-Bruno-de-Montarville) et Zachary St-Onge de l’École d’éducation internationale (McMasterville).

Rappelons que cette médaille est remise aux jeunes âgés de 29 ans ou moins qui ont démontré par leur implication un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire ou qui ont présenté une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou la communauté tout en étant en mesure d’atteindre les objectifs de leur programme d’études.

Dans les jours précédents, les élèves avaient reçu une lettre officielle d’invitation provenant du Chef de cabinet et secrétaire particulier du Cabinet du Lieutenant-gouverneur les enjoignant de se présenter en personne à la cérémonie afin de recevoir leur médaille.

Félicitations à tous les lauréats!