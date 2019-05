Une marche du rein à Boucherville, le 26 mai

La Fondation canadienne du rein – Division du Québec organise, pour une 13e édition, la Marche du rein afin de sensibiliser la population à l’importance de la prévention et appuyer tous ceux qui souffrent de maladie rénale. Au total,

25 municipalités accueilleront une marche du rein cette année. À Boucherville, elle se tiendra le dimanche 26 mai. Les Bouchervillois sont invités à emboîter le pas afin de témoigner leur solidarité envers tous ceux et celles qui sont touchés par la maladie rénale. On estime que près de 1 300 personnes sont aux prises avec cette affection à différents degrés de la maladie sur la Rive-Sud.

C’est un rendez-vous au Parc du centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 1075, rue Lionel-Daunais. Accueil et inscription à 9h. Le départ de la marche est à 10h.

L’inscription à l’événement se fait en ligne : marchedurein.ca

Personne-ressource : Alain Laramée 514 346-3011 alain_laramee@videotron.ca