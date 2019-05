Les golfeurs professionnels Jack Bissegger et Daniel Talbot seront intronisés à Sainte-Julie

Jack Bissegger et Daniel Talbot, deux légendes du golf professionnel, seront honorés au Club de golf La Vallée du Richelieu, lors de leur intronisation au Temple de la renommée du golf du Québec.

La cérémonie d’intronisation aura lieu le lundi 3 juin. Daniel Talbot et Jack Bissegger deviendront les 30e et 31e membres honorés.

À l’âge de treize ans, Daniel Talbot démontrait déjà un talent exceptionnel alors qu’il a contribué à la victoire du club de golf Beloeil dans le groupe 1 des interclubs juniors de l’Association régionale de Montréal. C’était le début d’une longue carrière prospère qui l’a amené à compétitionner aux quatre coins du monde.

Jack Bissegger décédé en 2009 était une figure dominante sur la scène compétitive dans les années 1960 et 1970. Il a marqué son sport tant par son talent que par sa personnalité. Il a fait ses débuts dans les années 1940, au Club de golf LaSalle où il a d’abord été cadet puis professionnel. Au début des années 1950, il a été professionnel au Marlborough Golf & Country Club avant d’accepter le titre au Club de golf Val-Morin de 1955 à 1965. À cette époque, il participait au circuit de la PGA américaine, en hiver, et travaillait aussi comme professionnel au Riddell’s Bay Golf Club, à Warwick aux Bermudes.