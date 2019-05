La peintre Céline Laliberté rend hommage à la nature

C’est à petits coups de pinceau minutieusement appliqués que Céline Laliberté exprime son amour pour les grands espaces et la nature. Elle peint des paysages du Bas-Saint-Laurent, de Lanaudière, de la Normandie et de la Bretagne. Une multitude de tonalités de vert caractérisent son œuvre.

L’artiste de Boucherville qui rêvait jeune de consacrer sa vie à la peinture s’y adonne depuis sept ans maintenant. Prolifique et créative, elle est représentée par la Galerie Au Cadre du Village, et exposera sous peu ses plus récents tableaux. On en retrouvera une vingtaine de grands formats.

Passionnée par l’art depuis toujours, Céline Laliberté a étudié les Arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal. Après avoir vécu durant six ans dans le sud de la France, elle revient au Québec et s’installe à Boucherville. En 1997, elle reprend le dessin, puis l’aquarelle, qu’elle troque finalement pour l’acrylique, le médium qu’elle préfère finalement pour s’exprimer.

« C’est lorsque tu quittes ton pays que tu te rends compte que tes racines sont très fortes. Les grands espaces, surtout ceux du Québec, m’attirent énormément. Je crée des toiles de type réaliste avec une tendance à une interprétation personnelle des formes et des couleurs. Plusieurs de mes œuvres se démarquent par leur point de vue en contre-plongée ainsi que par leurs différentes tonalités de verts.

Travailler sur le motif me permet de saisir d’un premier jet des moments uniques directement sur la toile. Ce travail définit les bases de ma création hivernale, tandis que la photographie et le croquis me permettent de travailler en atelier l’année durant.

Finalement, mon intention de création est de transmettre au spectateur une certaine émotion devant les beautés du paysage, son caractère unique et ultimement sa grande fragilité. Peut-être y aurait-il une prise de conscience face à cet environnement, j’ose l’espérer.»

Les œuvres de Céline Laliberté seront accrochées du 26 mai au 3 juin à la Galerie Au cadre du Village, 121 rue De Muy, Boucherville. Expo tandem Lord/Laliberté, la rencontre de deux styles unis dans une même passion !