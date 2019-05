La Coupe Bertrand-Lesage est de retour

La deuxième édition de la Coupe Bertrand-Lesage se déroulera le 25 mai prochain au terrain de soccer Elie-Saab 2, à Boucherville.

Le tournoi de soccer a pour but d’amasser des fonds pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue. Il est organisé en hommage à Bertrand Lesage, grand fan de soccer, décédé en 2014 à l’âge de 27 ans, et en mémoire de sa mère, morte en 2016.

« Nous avons amassé 9007 $ pour la première édition, et notre objectif cette année est de récolter plus de 8000 $ », mentionne Jean-François Perreault, le frère de Bertrand et le fils d’Élaine Perreault.

Huit équipes réunissant plus de 80 joueurs s’affronteront dans une ambiance amicale. Comme l’an passé, il y aura un encan silencieux (billets de l’Impact, équipements sportifs, soupers au restaurant…) et un barbecue pour les spectateurs.

« L’an dernier, dès la fin de la première édition, nous étions motivés à refaire le tournoi en 2019. Le succès financier et les demandes des joueurs de répéter l’événement nous ont convaincus. Pour notre famille, c’est une façon de montrer notre reconnaissance envers l’équipe de la Maison Source Bleue pour le soutien qu’elle nous a apporté », mentionne M. Perreault.

Les personnes qui veulent verser un don au nom de Bertrand sont invitées à visiter le site de la Maison Source Bleue.