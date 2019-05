Un concert de l’Ensemble vocal Polymnie réussi!

Plusieurs mélomanes ont passé un beau moment samedi dernier alors qu’ils ont assisté au concert de fin d’année de l’ensemble vocal Polymnie, à l’église Sainte-Famille, sous le thème Figures de danse.

Sous la direction de Louis Lavigueur, les choristes ont offert de belles prestations. Les spectateurs ont notamment entendu les « Figures de Danse » de Lionel Daunais, « Sing We and Chant it » de Thomas Morley, « America » de Leonard Bernstein, et « Pavane » de Thoinot Arbeau.

La seconde partie du concert était consacrée à la musique de Brahms. Le chœur accompagné au piano à quatre mains, avec les pianistes Pierre McLean et Martin Dubé, a interprété dix-huit valses du recueil « Liebeslieder Waltzer opus 52 », de Johannes Brahms, devant un public très attentif.

Au cours de cette soirée, les spectateurs ont pu entendre en première une création d’un jeune compositeur montréalais, Xavier Michaud-Beaulieu, gagnant de la sixième édition du Concours de composition Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil organisé par Polymnie.

Le compositeur âgé de 26 ans devait s’inspirer du poème Elsa Valse de Louis Aragon pour créer son œuvre. L’un des juges a commenté : « très bien écrit, autant au niveau compositionnel que vocal. Développement musical organique, langage intéressant, traitement habile des motifs clés et belles lignes vocales des voix. Belle sophistication en général. » Le musicien a reçu une bourse de 1000 $.

L’ensemble vocal croit important d’encourager les jeunes compositeurs, ce pourquoi, il a mis en place ce concours il y a six ans. Il désire ainsi faire rayonner les jeunes talents.