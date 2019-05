Six nouvelles ceintures noires à Varennes

Six membres du Club taekwondo de Varennes ont réussi leur examen de ceinture noire, de différents dans, le 2 mai dernier.

Les taekwondistes qui ont gradué sont les suivants: Maëlan Caillaud, ceinture noire, 1 poom (junior) et âgé de 14 ans. Louis-Nicolas Choquette, 14 ans, ceinture noire, 1 poom (junior). Jonathan Gagné, 45 ans, ceinture noire, 1er dan. Carlos Uzcategui, 36 ans, ceinture noire, 2e dan. Kalina Cadieux, ceinture noire, 3e dan, 16 ans. Et Francis Beaudry, ceinture noire, 4e dan, 47 ans.

« Après plusieurs années d’entraînement, les gradués ont démontré leurs habiletés autant physiques que mentales», a commenté Mario Dudemaine, directeur technique du club.

Les examens de graduation se sont déroulés en présence du Grand-Maître Tony Ahkouti, ceinture noire, 8e dan, et arbitre international et de Grand-Maître Serge Rivest, ceinture noire, 8e dan. Ce dernier a formé plusieurs champions.